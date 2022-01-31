توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للسعودية

أعلنت القنصلية العامة السعودية في سيدني، الاثنين، توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت القنصلية على حسابها في تويتر أن القنصل العام مشاري بن نحيت اطمأن على حالة المواطن قبل نقله للمملكة، متمنياً له الشفاء العاجل.

انفاذاً لتوجيهات سمو #ولي_العهد بتوفير طائرة اخلاء طبي لنقل مواطن من استراليا الى المملكة، أطمئن سعادة القنصل العام #مشاري_بن_نحيت اليوم الاثنين على حالة المواطن قبل نقله للمملكة متمنياً له الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيارين على جهودهم. pic.twitter.com/R5UvDBWVnV — Saudi Consulate in Sydney (@KSAconsulateSYD) January 31, 2022

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كما شكر بن نحيت الفريق الطبي والطيارين على جهودهم في نقل المواطن إلى السعودية.