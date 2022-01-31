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توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للسعودية

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توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للسعودية

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت القنصلية العامة السعودية في سيدني، الاثنين، توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت القنصلية على حسابها في تويتر أن القنصل العام مشاري بن نحيت اطمأن على حالة المواطن قبل نقله للمملكة، متمنياً له الشفاء العاجل.

كما شكر بن نحيت الفريق الطبي والطيارين على جهودهم في نقل المواطن إلى السعودية.

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