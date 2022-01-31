صور فنية لافتة.. كفيفة سعودية تكشف: هكذا أرسم الشخصيات

بإرادة غلبت التحدي استطاعت فنانة تشكيلية سعودية فقدت بصرها أن تجسد شخصيات لم ترها أو تتعرف على ملامحها في لوحات فنية إبداعية.

وفي حوار مع "العربية.نت" قالت أمجاد ماجد المطيري إنها تهوى الفن التشكيلي منذ نعومة أظافرها، مبينة أنها بدأت هوايتها في الرسم من عمر أربع سنوات.

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كما تابعت "منذ ولادتي وأنا كفيفة البصر ولدي حالة التهاب الشبكية الصبغة، مصحوبة بضمور العصب البصري، حيث بدأ فقدان البصر لدي تدريجياً والآن فقدت 99% من بصري ولا أرى سوى النور والضلال".







كذلك ذكرت أنها في المرحلة الجامعية قل بصرها كثيرا فاعتمدت على العصي البيضاء وعلى طريقة برايل.

وأضافت "الرسم جزء مني وموهبة فطرية ولا أستطيع تركه نهائياً، فعندما كنت في المرحلة الثانوية لاحظت أن بصري يتراجع بشكل كبير، وحاولت حينها ترك هواية الرسم، إلا أنني لم أستطع لأن الرسم جزءًا مني ولدي مقولة دائما أرددها "أنا أرسم عشان ما أنسى كيف أشوف"، لكي أفهم الحياة البصرية التي من حولي وأشكالها، كالسماء والشجر والأشخاص، كيف هيئتهم وأشكالهم على الرغم من اختلافهم عن بعض ومع ذلك استطعت أن أرسمهم.









وقالت أمجاد: أجيد معظم مدارس الفن التشكيلي مثل "بورتريه" طبيعية و"الفن التجريدي"، وهما الأقرب إلى قلبي حيث أرسم الطبيعة بطريقة تأثيرية تجريدية.

كما أشارت إلى أنها تعتمد في رسوماتها على الوصف، مبينة أنها في المرحلة الابتدائية كانت ترى ملامح الأشخاص في الصور و التلفزيون، ولكن لم تكن تراهم في الواقع لأن البصر كان لديها محدوداً.

وأضافت ومن خلال ذلك حفظت ملامح الأشخاص والألوان الفاتحة والداكنة.