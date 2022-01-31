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هذا حجم القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية بالسعودية

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تعبيرية

هذا حجم القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية بالسعودية

العربية.نت - فهد الدوسري

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كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، أن القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية في العالم بلغت ما يقارب 180 مليار دولار، فيما يبلغ حجمه داخل السعودية في وقتنا الحالي نحو مليار دولار، بينما تهدف المملكة وفق رؤيتها الطموحة إلى زيادته ليبلغ 2 ونصف مليار دولار بحلول عام 2030.

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وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "إن هدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يتم دعم هذا القطاع الهام والحيوي بشكل متواصل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فيه، والذي نتج من هذا الدعم إطلاق مجموعة "سافي" برئاسة سموه، وهي مجموعة تركز بشكل كبير على قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث ستسهل على رواد الأعمال للاستثمار في هذا القطاع وإحداث نقلة نوعية فيه".

جاء ذلك أثناء فعالية "بوصلة دلني" التي انطلقت مساء أمس في مدينة الرياض تحت شعار "الألعاب والرياضات الإلكترونية" وهي فعالية مقدمة من مركز دلني للأعمال جمعت رواد الأعمال والمقبلين على سوق العمل الحر مع أصحاب الخبرات والتجارب والمستثمرين.

وتناولت الفعالية أنشطة رئيسية، تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية يقدمها نخبة من المختصين والخبراء في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية لتبادل المعارف والخبرات، بالإضافة إلى معرض مصاحب يشتمل على مجموعة من الأجنحة للجهات الداعمة والموردين والمشاريع المميزة في هذا القطاع، ومنطقة مخصصة للاستشارات التخصصية لأصحاب الأفكار والمشاريع، من خلال نخبة من المستشارين يصل عددهم إلى 25 في مجالات التسويق والتمويل وتطوير الأعمال، والاستشارات القانونية، والمالية والتشغيلية.

كما تضمنت الفعالية ورش عمل للجهات ذات العلاقة والممارسين وأصحاب الأعمال في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تهدف للخروج بتوصيات تسهم في تطوير القطاع؛ إضافة إلى منطقة "عيش التجربة" التي أتاحت للزوّار تجربة ألعاب وأجهزة الواقع الافتراضي.

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