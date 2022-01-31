هل تعلم أن أغلى توابل العالم أهم مكونات القهوة السعودية؟

يعد "الزعفران" من أهم مكونات القهوة السعودية، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية ورائحة زكية وطعم مميز، ويكثر استخدامه في العديد من مكونات الأطعمة.

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ويعتبر الزعفران من أغلى التوابل في العالم، لندرته وكمية إنتاجه القليلة والتي تقدر بـ ٣٠٠ طن فقط في العالم.

رائحة زكية

المهتم بزراعة الزعفران في الباحة جنوب غرب السعودية "محمد الزهراني" تحدث مع لـ"العربية.نت" بقوله: يعتبر الزعفران من أشهر مكونات القهوة السعودية، لقيمته الغذائية العالية وفوائده الكبيرة للجسم، وهو ذو رائحة زكية مؤثرة على الغذاء والجسم.

وأضاف أن الزعفران نبات بصلي من فصيلة "السوسنيات" زهرة السوسن، وميسم الزعفران ذات طعم مميز، ودورة حياة الزعفران تبدأ من شهر ٧ و٨ ميلادي، وهي فترة سبات البصلة ووقت الزراعة إلى موسم الأزهار "الوسم"، من ١٥ أكتوبر إلى نهاية نوفمبر، ومن شهر ١٢ ميلادي إلى شهر ٥ ميلادي، حيث يكون موسم الاخضار والتوليد للبصيلات، ثم تعود البصلة إلى السبات من شهر ٦ إلى ٨ ميلادي.

بصيلة الزعفران

وقال الزهراني إن بصيلة الزعفران تنتج من 2-3 زهرات في الموسم الأول وتزيد كل سنة بالضعف، وكل بصيلة تلد من 4-14 بصلة كل سنة حسب العناية بها وظروفها الزراعية، وكل زهرة تعطي ثلاث مياسم بوزن إجمالي 6 مليغرام.

وأشار إلى أن المتر المربع الواحد يزرع فيه ٥٠ بصلة، وبفارق ١٥ سم بينها، ومادة الزعفران تحب كثيرا أشعة الشمس، لذلك يجب تحديد موقع تصله الشمس لفترات طويلة من النهار داخل الحديقة أو الحقل، كذلك التربة المناسبة مهمة، حيث يمكن زراعة الزعفران في أنواع مختلفة من التربة، لكن التربة الملائمة له بشكل كبير هي التربة الجيرية الطينية.

كما تفضل التربة الطميية، ويجب حرث التربة بعمق 40-20 سم تقريباً، ومشطها جيدا حتى تصبح رطبة وخفيفة، وعليك إزالة الأحجار من التربة وبقايا النباتات، ومن المستحسن إضافة بعض السماد البقري العضوي لها.