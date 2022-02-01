باحث سعودي لـ "العربية.نت": نباتات السنعبق مفيدة للتعقيم
الشدوي يدعو الصيادلة لدراسة مفعول هذه النباتات المنتشرة في جبل شذا بمنطقة الباحة، والتي يستخدمها الأهالي في تعقيم الأجسام لرائحتها الجميلة.
التقط الباحث السعودي، ناصر الشدوي، صوراً لنباتات "السنعبق" على سفوح جبل شذا بمنطقة الباحة، بهدف توثيق هذه النباتات الموسمية التي تزهر وتنشر في مواقع متعددة بلونها المائل للزرقة، ويسميها أهالي منطقة جبل شذا بـ "السنعبق والمشش".
وأفاد الشدوي لـ "العربية.نت" بأن هذه النباتات الزرقاء هي جنس من الأعشاب المعمرة، وتوجد أنواعها في جنوب إفريقيا ومدغشقر السعودية واليمن وسيرلانكا، وتنبت في الجبال على ارتفاعات فوق 1500 متر عن سطح البحر، وتتكاثر في الأماكن الرطبة الظليلة منها، ويصفها الشدوي بأنها ذات أوراق ناعمة ورائحة فوّاحة، مشيراً إلى أن أهالي الجبل يستخدمونها في تنظيف الأطفال لتعقيم أجسامهم، كونها تترك رائحة جميلة.
وأضاف الشدوي: "يجب أن تقوم بعض كليات الصيدلة في الجامعات السعودية بدراسة هذه النباتات"، مبشرا باكتشافات مثيرة عن مفعول المواد الطبية في أوراقها. وقال إن هذه النباتات تضم حوالي 72 نوعاً.
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