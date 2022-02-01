بالأحرف العربية.. فنان سعودي يرسم جدارية ببيت سفير فرنسا

أثناء أمسية تم تنظيمها بمناسبة انطلاق "الموسم الثقافي الفرنسي"، الذي يتزامن مع اختتام "المهرجان السعودي للتصميم"، لفت الرسام السعودي فيصل الطيب الأنظار حيث أمضى خمس ساعات وهو يرسم جدارية في بيت السفير الفرنسي لودوفيك بوي في الرياض.

وفي حديث مع "العربية.نت" أوضح الطيب أن عمله الفني "يجسد الصداقة التي تجمع البلدين" حيث أتت كلمتا السعودية وفرنسا باللون الأبيض بشكلٍ مترابط، فيما حلت كلمة "صداقة" بالمنتصف وباللون الأزرق وأطال فيها الرسام الحرف الأخير كمدلول على "امتداد العلاقة" بين باريس والرياض.

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من جانبه، وجّه السفير الفرنسي عبر حسابه على "تويتر" شكره للطيب، واصفاً الرسمة الجدارية بالجميلة. وفي هذا السياق قال الطيب لـ"العربية.نت": "كشف السفير الفرنسي عن بهجته برسم جدارية فنية بالأحرف العربية على أحد أركان منزله، ولا شك في أنها ستبقى ذكرى جميلة بالنسبة له".

وتابع: "التحدي الكبير كان إنهاء عمل بمساحة كبيرة في وقت قصير خلال الحفل. واستغرق العمل خمس ساعات متواصلة".

واعتبر الرسام السعودي أنها "تجربة رائعة ومشرفة" لمسيرته الفنية والعملية، مبيناً أن "الفن لغة عالمية يستطيع من خلالها الجميع التحدث مع بعضهم البعض وصياغة مشاعرهم، هو يعتبر نقطة لالتقاء الثقافات".

وأردف: "لطالما كان الشاب السعودي قادرا على الوصول بكفاءة لأعلى المراتب في جميع المجالات، لاسيما مع دعم الحكومة السعودية لفئة الشباب بغرض تطويرهم وصقل قدراتهم".

وتعود علاقة الطيب مع المدارس الفنية المختلفة إلى قبل خمس سنوات، وهو لا يزال في مرحلة اكتشاف الفن بكافة مجالاته، وفقاً لما قاله لـ"العربية.نت"، إذ انطلق عبر المدرسة التعبيرية والسريالية والتصميم حتى خاض مجال تشكيل الخط العربي قبل عامين.