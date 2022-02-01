مهرجان أفلام السعودية يعلن "السينما الشعرية" محوراً لدورته الثامنة 

كشف مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أشرف فقيه، عن تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز (إثراء) بالظهران، مساء أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

السينما الشعرية محور الدورة الثامنة للمهرجان

وخلال المؤتمر، ثمّن الملا، الشراكة الثقافية الممتدة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م، مشيداً بدور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين، وحسب الملا فإن المهرجان اختار في دورته الثامنة محوراً مهماً، وهو السينما الشعرية، حيث يُسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصرياً، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية. تحفز الخيال الإبداعي. وقد اتخذ المهرجان من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار طيلة أيام المهرجان.







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أول ممثل عربي في هوليوود.. وأول فيلم كويتي ترشح لجائزة أوسكار

إلى ذلك، أكد الملا أن المهرجان مستمر في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، حيث يكرّم المهرجان في دورته الثامنة كلًا من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود. كما يكرم المهرجان؛ السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو مُنتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية، إذ رُشّح فيلمه «بس يا بحر» الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي ترشح للجائزة.

عروض مختارة من الأفلام الصينية

وحسب الملا فإن برنامج المهرجان يلقي الضوء على عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية، ويقدم كذلك عروضاً مختارة من الأفلام الصينية. كما يستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل ندوات وورش تدريبية متقدمة، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصنّاع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. ويعتزم المهرجان إصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

يقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، وهي: جائزة لأفضل سيناريو منفذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية. ويستمر استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.