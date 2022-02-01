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يرسم بالخيط والمسمار.. هكذا أبهر فتى زوار "شتاء جازان"

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الحلمي وهو يشكّل لوحته
الحلمي وهو يشكّل لوحته

يرسم بالخيط والمسمار.. هكذا أبهر فتى زوار "شتاء جازان"

علي الحملي شرح لـ"العربية.نت" ما هو فن الفيلوغرافيا ومن أين اكتسب موهبته التي أبهرت زوار معرض "فنن"

العربية.نت - علي ضباح

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استطاع فتى سعودي لم يتجاوز عمره الـ13 عاماً أن يبرز مواهبه في فن "الفيلوغرافيا" ليلفت أنظار زوار معرض الفن التشكيلي "فنن" الذي أقيم ضمن فعاليات "شتاء جازان 2022".

وأبدع علي الحملي بتشكيل رسوماته مستخدماً المسمار والخيط. وقد حرص الكثير من زوار المعرض على الوقوف بجانب الحملي لمشاهدته وتصوير إبداعاته الفنية. وانتظر بعضهم لفترات طويلة حتى ينهي الفتى جزءا من تحفه الفنية، مستمتعين بحركة يديه الرشيقة خلال تشكيله لوحاته بالخيوط وتثبيتها على المسامير.

الحلمي أمام لوحاته في معرض فنن
الحلمي أمام لوحاته في معرض فنن

وقال الحملي لـ"العربية.نت" إن ممارسته لهذا النوع من الفن بدأ قبل عامين، مضيفاً أنه اكتسب حبه للفن التشكيلي من والده الفنان ماجد الحملي. وأكد الفتى أن دعم والده جعل ممارسة فن "الفيلوغرافيا" ورسم لوحات فنية سهلاً عليه.

وشرح أن "فن الفيلوغرافيا يعتمد على تشكيل اللوحات الفنية بتثبيت المسامير على اللوحة ثم استخدام الخيوط فقط في تشكيل الرسمة. وعادةً ما تكون الخيوط ملونة، بحسب نوعية اللوحة المراد رسمها".

فن الفيلوغرافيا
فن الفيلوغرافيا
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وأضاف أن اللوحة الأولى المعروضة ضمن فعاليات "شتاء جازان 2022" هي خارطة للسعودية من تصميمه، مضيفاً: "قمتُ بكتابة عدة كلمات عليها وجمعها وترتيبها. واستغرق العمل عليها ما بين الأسبوعين والثلاثة أسابيع".

أما اللوحة الثانية فهي لوحة تجسد شعار "شتاء جازان" الذي احتضن موهبة الحلمي واستعرضها أمام الزوار.

خريطة السعودية من تصميم الحلمي
خريطة السعودية من تصميم الحلمي
الحلمي أمام لوحاته في معرض فنن
الحلمي أمام لوحاته في معرض فنن
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