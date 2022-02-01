"صحة نورة" يخدم رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع صحي

أكدت وكيلة "جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن" للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة ريم الوهيبي، أن برنامج "صحة نورة" ينسجم مع استراتيجيات الجامعة، والرؤية السعودية 2030 نحو مجتمع صحي، ويخدم مفهوم الصحة الشامل النفسي والاجتماعي والعضوي، من خلال تحفيز وتحريك مجتمع الجامعة بمختلف التخصصات والكليات والأقسام، للمشاركة في تحسين قضايا المجتمع الصحية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، التي تضمن للمجتمع الأكاديمي جودة حياة جامعية، وتوفير بيئة صحية آمنة".

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية، بعنوان "تعزيز الصحة لأجيال المستقبل" تحت رعاية وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، حيث دشنت الجامعة برنامج "صحة نورة" باعتبارها أول مدينة جامعية معززة للصحة في دول الإقليم باعتماد من منظمة الصحة العالمية.

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4 تحديات أمام "صحة نورة"

ومن جهته، أوضح مدير إدارة برنامج "صحة نورة" الدكتور علي العمري، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "إن المؤتمر الدولي هو أحد مخرجات برنامج صحة نورة، وهو مبادرة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث استجابت الجامعة لبرنامج التحول الوطني في النظام الصحي الذي عرض أربعة تحديات، بما فيها الصحة العامة في التجمعات التعليمية، وذلك باعتبار أن فئة الشباب تمثل شريحة كبرى من شرائح المجتمع بمفهوم الصحة الشامل، النفسي والعضوي والاجتماعي".

وأفاد بأن "اعتماد منظمة الصحة العالمية جامعة الأميرة نورة كأول جامعة معززة للصحة في دول الإقليم، وضع على عاتقها بناء نموذج رائد في تعزيز الصحة، والمؤتمر يعد رحلة تبادل المعرفة لبناء البرامج الرائدة في تعزيز الصحة العامة".

تأسيس أول كرسي لأبحاث الجامعة المعززة للصحة

وقال العمري: "لدينا مسارات عديدة في برنامج (صحة نورة) وهي مسارات تهتم ببناء القدرات، ومسار يهتم بالمشاريع، بالإضافة إلى مبادرات التطوع التخصصي، حيث نستهدف من هذه المبادرات، الكليات ذات البعد التخصصي في تعزيز الصحة، كطالبات الهندسة وطالبات كليات العلوم".

وأشار إلى أن التحدي الكبير أمام برنامج صحة نورة، هو تغيير السلوك، وبناء القيم، وهو الأمر الذي يعمل عليه البرنامج من خلال دراسات وأبحاث تسير جنباً إلى جنب مع البرنامج لتحقيقه، لافتاً إلى أنه بدعم قيادة جامعة الأميرة نورة، تم تأسيس أول كرسي لأبحاث الجامعة المعززة للصحة في دول الإقليم، حيث سيكون هذا الكرسي المنهجية في البحث والابتكار لتطوير مخرجات البرنامج حتى يحقق الريادة على المستوى المحلي والدولي".