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السعودية راعٍ رئيسي للسنة الدولية لتربية الأحياء المائية

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الثروة السمكية - تعبيرية
الثروة السمكية - تعبيرية

السعودية راعٍ رئيسي للسنة الدولية لتربية الأحياء المائية

أهداف السنة الدولية تتمثل في زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية، وتعزيز دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي

الرياض - العربية.نت

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية أن منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو"، اختارت السعودية راعياً رئيساً للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية 2022.

جاء ذلك خلال كلمة ممثل رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للمصائد كارولينا كارانزا في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية، الذي أقامته الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية.

وزارة البيئة السعودية
وزارة البيئة السعودية

زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية

وبينت الوزارة أن أهداف السنة الدولية تتمثل في زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية، وتعزيز دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، إلى جانب زيادة الإنتاج الذي يبلغ حالياً نحو 40%، وتغطية الاحتياج العالمي من الأغذية البحرية، إضافة إلى تشجيع المنظمات على مواجهة تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية للاستزراع المائي.

يُذكر أنه تم مؤخراً انتخاب السعودية رئيساً للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وعضواً في اللجنة الدولية العليا للمصايد وتربية الأحياء المائية، نظراً لما تقوم به من جهود كبيرة في تطوير قطاع الثروة السمكية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

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