الضمان الصحي السعودي لـ "العربية.نت": أكثر من 12 مليون عملية للتأمين الصحي  

أكد وزير الصحة السعودي، المهندس فهد الجلاجل، على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.

وأشار الجلاجل إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد، يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة عطفًا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.

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وجاء ذلك أثناء توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة "نفيس"، ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد "نفيس" المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، حيث تم توقيع الاتفاقية في معرض "LEAP" التقني المنعقد حالياً في الرياض، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم والتي تمت بتنفيذ شركتي صحتي.

خدمات ذات كفاءة

ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، الدكتور شباب الغامدي، لـ"العربية.نت"، الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني".

وقال إن "منصة نفيس تخدم القطاع الصحي العام والخاص، وتعمل على مسارين: مسار التعاملات التأمينية الصحية، ومسار السجل الصحي الموحد، ووصل عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية إلى أكثر من 12 مليون عملية، وكذلك تم بدء العمل الفعلي على السجل الصحي الموحد، حيث ستكتمل المرحلة الأولى من السجل خلال الـ 24 شهر القادمة.

التأمين الصحي

وتابع الغامدي أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية، يساهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع ويساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.

فيما أشار الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار العازمي، إلى أهمية هذا التعاون المثمر والبناء مع "صحتي" و"مجلس الضمان الصحي في بناء المنصة الصحية الموحدة "نفيس" التي ستوفر ملفاً صحياً إلكترونياً لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية.

وبيّن العازمي أن هذا الحدث يمثل انطلاقة هامة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.