نجاة طفلة سعودية من موت محقق.. شاهد لحظة نزولها من حافلة المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة دهس مركبة متجاوزة لطفلة أثناء عبورها الطريق، عقب نزولها من الحافلة المدرسية في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية.

وأظهر الفيديو الطفلة تنزل من الجهة المقابلة لمنزلها، وأثناء عبورها من أمام الحافلة وقطع الطريق باتجاه منزلها، صدمتها مركبة متجاوزة من الجهة الجانبية.

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"العربية.نت" تواصلت مع حساب الخدمات الصحية بمنطقة الجبيل، للسؤال عن الوضع الصحي للطفلة، وتبين أن الأخيرة بخير وتجري متابعة حالتها داخل المستشفى.

يذكر أن نظام المرور في السعودية يشمل عقوبات لكل من يلوذ بالفرار من موقع حادث الدهس، كما نص النظام على أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معا.