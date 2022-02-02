.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصور سعودي يوثق السيرة النبوية منذ نصف قرن.. هذه قصته

  • الخط

مصور سعودي يوثق السيرة النبوية منذ نصف قرن.. هذه قصته

وليد شلبي: كانت رحلاتي لتوثيق هذه المعالم متوزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة بالإضافة إلى غاريّ ثور وحراء

العربية نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

منذ خمسون عاماً يتنقل مصور سعودي بين المواقع التاريخية لتوثيق معالم السيرة النبوية ودرب الأنبياء، وخاصة ما يتعلق بمعالم سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم، ليواصل مشواره مكتسبا العديد من مهارات التصوير المختلفة، بأحدث الكاميرات الرقمية عالية الجودة.

المصور الضوئي وليد شلبي الذي بدأ رحلته في التصوير منذ العام 1970، تحدث إلى العربية.نت بقوله: أنا شغوف بتاريخ السيرة النبوية والبحث عن معالمها، من خلال قراءة الكتب وزيارة البعض من هذه المعالم، حيث كانت رحلاتي لتوثيق هذه المعالم متوزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، بالإضافة إلى غاريّ ثور وحراء، ومسارات النبوة والطائف وبدر وخيبر وغيرها.

المصور وليد شلبي
المصور وليد شلبي

وأشار شلبي إلى أن التصوير الفوتوغرافي مؤخراً لم يكن مثل السابق، فقد أصبح فناً اتسعت دائرته وأصبحت تخصص له المعارض، بالإضافة إلى بث الصور في المعرفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليطلع عليها المتابعين وإبداء رأيهم حول التصوير.

مهرجان أفلام السعودية يعلن "السينما الشعرية" محوراً لدورته الثامنة  السعودية سياحة السعودية مهرجان أفلام السعودية يعلن "السينما الشعرية" محوراً لدورته الثامنة 

وقال: "هدفت من التصوير التوعية بأهمية الهوية التراثية، وكذلك السفر داخل الوطن لتوثيق السيرة المكانية لنبي الأمة، ودرب الأنبياء وكذلك التوعية والتوثيق بالأماكن التاريخية والسياحية، وخاصة المنطقة التاريخية بجدة وتراثنا العمراني، ومحاولة جعل صورة من بلادي ضمن أروقة وغرف المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم.

2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تفجر الظروف الاقتصادية الصعبة الأوضاع في تونس؟ هل تفجر الظروف الاقتصادية الصعبة الأوضاع في تونس؟
اكتشف المزيد