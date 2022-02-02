هدية خادم الحرمين تصل إلى مليون مستفيد خلال رمضان القادم

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم، بأن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من التمور الفاخرة، ستصل إلى 94 دولة مع مراعاة الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا المعمول بها في تلك الدول، كما تم اختيار الدول الأشد احتياجاً لتصل إلى أكثر من مليون مستفيد خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ.

جاء ذلك خلال تدشينه لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين، والذي شاهد فيها عرضاً مرئياً مباشراً من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء يسلط الضوء على عمليات التعبئة والتغليف والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج، وإرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية، والتي ستوزع بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وفق الاشتراطات الصحية للجائحة المعمول بها في تلك الدول.

مادة اعلانية

وأكد الدكتور آل الشيخ في كلمة له خلال التدشين، أن القيادة الرشيدة تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مبينا أن هذه الهدية تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم حتى في ظل هذه الجائحة.