هكذا استطاع سعودي توثيق جماليات "اكتمال القمر"

في تتبع جمال اكتمال القمر بوهجه المضيء في سماء السعودية، يحرص العديد من المصورين على توثيق هذه اللحظات التي يقضونها في تتبعه لأكثر من ثلاثة أيام، وسط تحديات الأجواء والمناخ، واختيار المناطق المناسبة لخطف تلك الصور.

المصور الضوئي ياسر العمري، الذي تميز في رصد لحظات اكتمال القمر المتوهج، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "اكتمال القمر محدود في ثلاثة أيام في الشهر الهجري، حيث أقضيها في التخطيط والترقب، وكيف يمكن تلافي الأخطاء السابقة لأخرج بصور مميزة، الحرص على الوقوف الصحيح في الموقع المناسب، ومراعاة الأحوال الجوية وتجهيز الكاميرا لأخذ اللقطة المناسبة في الوقت المناسب".

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موقع القمر

وأبان في حديثه: "البعض يتساءل عن تحديد موقع القمر، وكيفية الوقوف في الموقع المناسب، ليتم أخذ اللقطة المنشودة، ولكنني تمرستُ على تصوير القمر واللقطات المميزة، وقبل كل جلسة تصوير أقوم بدراسة للموقع عن طريق برامج يحدد فيها الهدف المراد تصويره مع القمر، كما أستعين بالبرنامج في تحديد نقطة الوقوف الصحيحة والتوقيت الصحيح، أما عن حجم القمر مقارنه بالعين الطبيعية، فهذا يرجع إلى استخدامي العدسات المقربة للوصول إلى هدفي بكل إتقان ووضوح".

واستطرد العمري حديثه: "أعشق التصوير، وكانت بداياتي مع كاميرا أجهزة الجوال، بعد ذلك اقتنيتُ كاميرا ديجتال لأقوم بتصوير الأصحاب والمناظر الطبيعية، وكانت بداية لهواتي واحترافي التصوير، ولم أفكر لحظتها بالاحتراف حتى جاءت جائحة كورونا 2020 وكان أول قرار بعد الخروج من الحجر المنزلي هو اقتناء كاميرا احترافية، ومن هناك بدأتُ أركز على جانب التصوير الاحترافي وتطوير مهاراتي بمجالات مختلفة مثل تصوير المدن والطبيعة والتصوير المعماري".

أسلوب التصوير

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يتخصص بتصوير جانب معين، لكنه يقوم بتصوير كل ما يروق له من الجماليات الاحترافية، ولا يؤيد أن يحصر نفسه في أسلوب معين من التصوير، فأغلب مشاركاته في التصوير محصورة في عدد من الشبكات العالمية المهتمة في مجال التصوير مثل 1x.com حيث تم نشر ما يقارب من 23 عملا متنوعا يمكن اقتناؤها، و 4 أعمال منها حصلت على إنجاز في المنصة awarded ومن ضمنها صورة القمر مع برج مجدول التجاري.

التعليم الذاتي

وعن تعلمه للتصوير، قال العمري: "تعلمت التصوير عبر التعلم الذاتي عن طريق الممارسة ومشاهد اليوتيوب وغيره، بالإضافة إلى أهم شيء وهي التغذية البصرية ومشاهدة أعمال ملهمة، كوني أجد في هواية التصوير متعه حقيقية، حتى وظفت هواية التصوير كعمل حر إضافي لعملي الأساسي، وأراه جانبا من جواب الترفيه عن النفس".