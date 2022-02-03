صور رائعة.. أشجار اللوز البجلي تفترش سفوح جبال الباحة

افتُرِشت جبال الباحة جنوب غربي السعودية بأشجار اللوز البجلي، لتظهر تلك النباتات ذات اللون الأبيض بشكل لوحة طبيعية.

وتتميز أزهار اللوز البجلي بزهورها البيضاء، حيث بدأ موسم طلائع أزهار شجرة اللوز التي تنتشر في سفوح جبال الباحة، مع أواخر فصل الشتاء.

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كما تمتاز شجرة اللوز بتحملها مختلف الظروف المناخية وقلة استهلاكها المياه، وترتوي دون أي تدخل بشري كون موسم إنتاجها يرتبط دائماً بقرب نهاية فصل الشتاء، الذي يشتهر بغزارة المطر في المناطق الجبلية.

كذلك تعتبر من نباتات المناطق الباردة، ويؤكل منها اللب بعد تكسير القشرة الصلبة. وتنتج شجرة اللوز الواحدة نحو 150 كلغ في الموسم الواحد.

ويحوي اللوز على العديد من الفوائد الصحية بشكليه المر والحلو الذي يستخدم في الغذاء، بينما يستخدم اللوز المر لإنتاج الزيت. كما أنه إحدى اللوزيات وينتمي لفصيلة الورديات، ويزرع في العديد من الدول حول العالم، لكن تكثر زراعته في الدول ذات مناخ البحر المتوسط. فهو غني بكم وفير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان مثل الفوسفور، والمغنسيوم، والكاليسيوم والحديد، وغيرها الكثير من العناصر.

يشار إلى أن عدد أشجار اللوز الموجودة في الباحة نحو 30 ألفا، تنتج سنوياً قرابة 30 ألف كلغ في المتوسط لألف مزرعة.