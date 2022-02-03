السعودية: الجرعة الثالثة شرط لسفر المواطنين للخارج

أعلنت السعودية اليوم الخميس، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة كوفيد 19 والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة:

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أولاً: اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: إلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ثالثاً: يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1-سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2-عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

إلى ذلك، شدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.

من 1 فبراير

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م، ستتغيّر حالة التحصين بعد مرور (8) أشهر على الجرعة الثانية. وقالت "لا تتغيّر حالة التحصين في حال كانت المدة أقل من (8) أشهر."

كما أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في وقت سابق أنه بداية من 1 فبراير 2022، سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

ولفت إلى أنه اعتبارا من التاريخ المذكور آنفًا، سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.