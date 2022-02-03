بحضور ولي العهد.. امرأة تصدح باللهجة البدوية بحفل مهرجان الإبل 

بلهجة بدوية أصيلة، ظهرت امرأة تقوم بمناداة الإبل الفائزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد الجنوبية للدهناء، حيث ووقفت "شومة العنزي" أمام الخيمة، وهي تردد: "تعالي وارجحي يامي .. شوفك يطرد الهمي”، ثم بدأت فقرات التكريم الذي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتتويج الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مكانة الإبل

وخلال الحفل نوه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين، بما يجده قطاع الإبل من دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي شمل الإبل ومُلَّاكها بكرمه المعهود، ورعايته الكريمة، حين أمر بإنشاء (نادي الإبل)، الذي يعمل تحت إشراف وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن توجيهات سمو ولي العهد كان لها بالغ الأثر في انتقال الاهتمام بهذا الموروث الغالي على قلوبنا إلى آفاقٍ أَرْحَب، رفعت من القيمة المعنوية والمادية للإبل، وجعلت لها سوقاً رائجةً، ووضعت الإبل في مكانتها التي تستحق، وصيَّرت التنافسُ بين مُلَّاك الإبل في ميادين المزاين ومضامير الهجن تنافساً شريفاً، في أجواءٍ احتفالية ٍتسودها المحبة وروح الأخوة، والتعاون بين الجميع.

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بعد ذلك تفضل ولي العهد بتكريم الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم، والأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية، كما كرم ولي العهد الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك على النحو التالي:

- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، فئة (زمول مفتوح).

- حمد بن جارالله البريدي، فئة (زمول عام).

- حمد بن غانم الكواري، فئة (حيل عام)، تسلمها عبدالله بن غانم الكواري.

- هجن البشاير، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها موسى بن علي الجحافي.

كما تفضل سمو ولي العهد بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي:

- حمد بن عوضه بن علي المري، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.

- دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة ـ الفحل المنتج) فئة الصفر.

- عمير بن فهد بن شنار القحطاني، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح.

- فلاح بن سلطان بن عامر المطيري، (بيرق المؤسس ـ شلفا ولي العهد ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.

- حامد بن سعود بن سمار العتيبي، (سيف الملك) فئة الشعل.

- خالد بن حمد بن راجح العجمي، (سيف الملك) فئة الوضح.

- عبدالله بن فهد بن عبدالله الشريع، (سيف الملك) فئة الصفر، تسلمها فهد بن عبدالله الشريع.

- عبد المحسن بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي، (سيف الملك) فئة الحمر، تسلمها نايف بن عبدالمحسن الراجحي.

- نغيمش بن فهد بن عبدالهادي العجمي، (سيف الملك) فئة المجاهيم.

- هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري، (سيف الملك - نخبة النخبة) فئة الشقح.

- إبراهيم بن عبدالله بن علي المهيدب، (شلفا ولي العهد) فئة الشقح.

- أحمد بن قعيد بن مرزوق المطيري، (شلفا ولي العهد ـ كأس النادي) فئة الصفر.

- عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن سليم، (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم، تسلمها تركي بن عبدالعزيز بن سليم.



- عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالكريم التويجري، (شلفا ولي العهد) فئة الوضح.

- محمد بن عبد الله بن محمد العتيبي، (شلفا ولي العهد – نخبة النخبة) فئة الحمر.

- صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، (الفحل المنتج) فئة الحمر و(كأس النادي) فئة الوضح، تسلمها صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد.



- مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك، (الفحل المنتج) فئة الوضح.

- محمد بن عبد الله بن فهاد الدوسري، (الفحل المنتج) فئة المجاهيم و(الفحل المنتج) فئة الشقح، تسلمها سلمان بن عبدالله الدوسري.

- مطلق بن عبدالله بن مطلق الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الشعل.

- بندر بن صحن بن غنيم بن شويه، (كأس النادي) فئة الشعل.

- رثوان بن بداح بن مناحي الدوسري، (كأس النادي) فئة الشقح.

- فرج بن هادي بن فرج المري، (كأس النادي) فئة المجاهيم.

- هلال بن بجاد العتيبي، (كأس النادي) لون الحمر.

راعي الشداد:

- دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس.