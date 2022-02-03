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بعد تغريدات مسيئة لوافد.. الموارد البشرية السعودية توضح

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سعد بن عبدلله آل حماد (أرشيفية)
خاص

بعد تغريدات مسيئة لوافد.. الموارد البشرية السعودية توضح

العربية.نت - نواف عزيز

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إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول التغريدات المسيئة من قبل أحد الوافدين العاملين في القطاع الخاص، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية في السعودية سعد بن عبدلله آل حماد أن الوزارة تحققت من مقر الشركة التي كان الوافد يعمل بها للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل السعودي.

وقال لـ"العربية.نت" إنهم أفادوا باستبعادهم للوافد فور علمهم بتغريداته المسيئة، وقد سافر إلى بلاده بتأشيرة خروج نهائي علماً بأن الوافد في المملكة منذ وقت سابق.

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كما شدد على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية (منشآت أو أفراد)، ولن تتغاضى عن أي تجاوزات نظامية.

كذلك أهاب بالجميع على أهمية الإبلاغ عن كافة المخالفات في سوق العمل عن طريق قنوات الوزارة المتاحة في مواقع التواصل.

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