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قبل 18 عاما.. اختار سامي خالد هذا اليوم المميز

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قبل 18 عاما.. اختار سامي خالد هذا اليوم المميز

مسلسل "أبو العصافير" انتج في عام ٢٠٠٤م

العربية.نت - مريم الجابر

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في إحدى حلقات مسلسل "أبو العصافير" من بطولة الفنان السعودي خالد سامي، تطرق للأرقام المميزة في التواريخ، وكان ضمن الحلقة التي تناولت تتويج ليلة العمر بتاريخ مميز، حيث جاء بنص الحوار أن تاريخ 2/2/2022 م، سيكون يوماً مميزاً لو حدد كيوم زواج.

وكان هذا العمل قبل 18 عام، حيث كانت الدراما تستبق الأحداث بطرح الأفكار، فنحن اليوم قد وصلنا لهذا التاريخ المميز والذي لن يتكرر إلا بعد 200 عام ، كما ذكر علماء الفلك.

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مسلسل "أبو العصافير" انتج في عام ٢٠٠٤م، وشارك في المسلسل بالإضافة إلى خالد سامي كمنتج، كل من الفنان عبدالله السدحان وناصر القصبي وفهد الحيان ومحمد العيسى وعدد من فناني سوريا والأردن، مثل ليلى سمور وداوود جلال.

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