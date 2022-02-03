سعودي يهوى السيارات الكلاسيكية: أمتلك سيارة عمرها 6 عقود

منذ الصغر والشاب السعودي، خالد بن شعيل، يهوى مطالعة السيارات الكلاسيكية، لتتحول رغبة شراءها وقيادتها إلى حلم يراه في التلفاز والأفلام، حتى أضحى يفتش عنها في أميركا ويقتني أقدمها مثل سيارة "فورد ثندربيرد" التي يصل عمرها لستين عاما.

وقال في حوار مع "العربية.نت" إن شراءه للسيارات الكلاسيكية يعتمد على ذائقته، دون أن يكترث إذا كانت ستباع لاحقاً، وأكمل: "كل سيارة أقتنيها تمتد بيني وبينها أواصر المحبة، وأراها ثمينة إلى حد كبير، سواء كانت باهظة أو بخسة الثمن، إذ أمتلك الآن مرسيدس SL650 تعود لعام 1989م، وأخرى من ذات الماركة طراز SE300 صنعت عام 1988م، وفورد حوض إنتاج عام 1990م".

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قصدة البداية

وانطلقت حكاية شعيل من أميركا حيث تعرف على صديق يشاركه ذات الهواية، ليجد عنده سيارة كلاسيكية من نوع "داتسون زد إكس"، وعند قيادته لها كان من الصعب مفارقتها على حد وصفه، بعدئذ قرر مشاركة المتابعين رحلة البحث عن الكلاسيكيات على إنستغرام، ليجد مطالبات من البعض بالبحث نيابة عنهم عن موديلات محددة، ليُصدّر السيارات بنفسه إلى السعودية والخليج.

كما كشف الشاب السعودي أن بحثه الدقيق يتم عبر مواقع البيع والشراء، وأيضاً المعارض المتخصصة، ويحرص على بعض المعايير التي ترفع من جودة السيارة، مثل المسافة المقطوعة، وعدد ملاكها، ونظافة الديكورات الداخلية، وصبغة ولمعة جسم السيارة، والإكسسوارات، وأكد بدوره على أن الندرة والنظافة مع تفاصيل أخرى، تلعب دوراً في سعر المركبة.

كذلك أوضح: "لا أحرص على أن تتميز السيارة بقصة لكن جميعها تنفرد بحكاية مغايرة، مثل سيارة مرسيدس SL560 من عام 1988م، أخذتها من رجل كبير بالسن وعند لقائي به وتسليمه المبلغ، انهار بالبكاء وعندما استفسرت منه اتضح أن السيارة تعود لزوجته المتوفية حديثاً، والتي أهداها لها قبل أكثر من 25 عاماً بمناسبة يوم ميلادها".

هذا ويقوم شعيل بصيانة معظم سياراته، وأشار إلى أن تجديد المركبة صعب ويحتاج إلى أيادٍ عاملة، ويفضل الندرة والجمالية والفخامة مثل سيارة المرسيدس SE280K، وباقودا SL289، والكورفيت مطلع الستينيات.

وعن طقوسه الخاصة، يستمتع خالد أثناء قيادة الكلاسيكيات بسماع الفنان محمد عبده، إذ يثير كل ذلك مشاعره، -حسب وصفه- مضيفاً "شخصياً لا أحبذ الاستخدام اليومي والسفر على الكلاسيكيات، لكن كثيرا من الناس يرى متعة بذلك، وكل هذه الخيارات متاحة للمالك".