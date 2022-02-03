حجمه ضخم.. تفاصيل استئصال ورم من مريضة بالسعودية

نجح فريقان طبيان بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة غرب السعودية، في إجراء عملية معقدة لسيدة خمسينية، وتمكن الفريقان في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم كيسي ضخم بحجم 8 سنتمتر لسيدة في العقد الخامس من عمرها.

وقال رئيس قسم جراحة الصدر ورئيس قسم العمليات وجراحة اليوم الواحد، الدكتور هاني صعيدي، استشاري جراحة الصدر، إن المريضة راجعت العيادات الخارجية لقسم جراحة الصدر، وهي تعاني من كحة مزمنة وألم في الصدر مع صعوبة في التنفس، وتمت مناظرة الحالة في العيادة وأُجري لها كامل الفحوصات الطبية اللازمة، والتي بينت وجود ورم كيسي ضخم بحجم 8 سنتمتر في النصف السفلي بـ منطقة حساسة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي السفلي مع التصاقه بالمرئ والقصبة الهوائية.

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كما أوضح صعيدي أنه تم دراسة الحالة الصحية للمريضة ووضع الخطة العلاجية بالتعاون الطبي مع فريق جراحة الأوعية الدموية، نظراً للخطورة العالية على صحة المريضة، حيث تقرر تحويل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتجهيزها، ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة بتقنية معقدة، وتمت العملية بشق الصدر واستئصال الورم كاملاً بنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات أثناء الجراحة مع المحافظة على الأعضاء.

وأضاف، تبعها في المرحلة الأخيرة نقل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لإبقائها تحت الملاحظة والمتابعة الطبية، وتقديم الرعاية الصحية لها، تم خلالها إزالة أنبوب الصدر في اليوم الثالث، وقد لاحظ الفريق الطبي المعالج والمشرف على الحالة تحسنا عاما بجسم المريضة، مما أعطى لها الإذن بالخروج الطبيعي لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة ومتابعة حالتها الصحية في عيادة جراحة الصدر، حسب مواعيد طبية مجدولة لها.