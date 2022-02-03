مصور يوثق لحظة هجوم صقر على كاميرا درون في الباحة

في مشهد لافت، استطاع المصور السعودي ناصر شنان أخذ لقطة مميزة، بطائرة درون، لصقر يطير في سماء منطقة الباحة، ويظهر خلفه جمال جبال السروات.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال شنان إن "الصقر هاجم طائرة الدرون عند تحليقها على سلسلة الجبال بمحافظة المندق. واستطاعت الكاميرا توثيق لحظة اقتراب الصقر من الطائرة، ظناً منه بأنها من الفرائس كعادة أغلب الطيور عندما تشاهد هذا النوع من الطائرات المسيرة".

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كما أضاف أنه "عندما جاءت ساعة الانقضاض وأثناء اقترابه منها وسماع قوة الصوت ومشاهدة قوة دوران المراوح، صرف النظر سريعاً".

إلى ذلك أكد أن "جبال المندق تعرف بوجود أوكار الصقور في أعالي الجبال، والتي عادة ما تكثر فيها الطيور الجارحة".

أعداد كثيرة من الطيور الشهيرة

وعن خلفية المناظر في المقطع المصور أوضح أنها في محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة الواقعة على سلسلة مرتفعات جبال السروات ذات التضاريس المتعددة والأودية الجارية والمدرجات الزراعية. ولفت إلى أن هذه الجبال المغطاة بغابات العرعر والزيتون البري، تنتشر فيها أعداد كثيرة من أنواع الطيور الشهيرة، منها بعض الطيور الجارحة المفترسة وكذلك الطيور الرقيقة.

يشار إلى أن ناصر شنان هاوي التصوير منذ أيام الطفولة في الباحة. وكانت البداية عن طريق كاميرات إخوته الكبار، ثم أصبح لديه كاميراته الخاصة عام 1409هـ أواخر الثمانينات ميلادية، وبعدها كاميرا فيديو. وطور هوايته والتحق ببعض الدورات الأساسية، وبات يمتلك كاميرات احترافية مختلفة.