في رمضان.. "العاصوف" يطل بجزء ثالث ويناقش هذه الحقبة

بعدما أعلن الفنان ناصر القصبي في تصريحات بحفل نجوم الترفيه، انتهاء عمليات التصوير، من المقرر أن يطل نجوم مسلسل "العاصوف" بجزئه الثالث في رمضان القادم.

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وأوضح الفنان عبدالإله السناني أن الجزء الثالث من العمل يوثق المرحلة الزمنية من عام 89 إلى عام 98، وما مر فيها من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، ومنها غزو الكويت، والطفرة التجارية بالسعودية.

النجوم ذاتهم ومعهم مشاركون جدد

وأضاف أن شخصيات العمل الأساسية جميعهم مشاركون بالعمل، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسماء ستشارك ضمن سياق الأحداث.

وأبان أن هناك تطورا بالشخصيات، حيث سنرى شخصية "خالد" بشكل مختلف، وأيضا شخصية "محسن ومحمد"، وسيكون لأبنائهما بالعمل أيضا أدوار جوهرية.

استقطب مواهب

في حين اعتبر أن الجزء الجديد من أفضل الأجزاء باعتقاده، مؤكداً أن العاصوف يعد من الأعمال التي أحدثت نقلة نوعية في الدراما السعودية، حيث مزج بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وعبّر عن عدة أجيال.

كما رأى أن المسلسل الذي بدأ بشكل جيد من التراث، ومر بمراحل التطور الزمني، وتم بعدها تقديم العديد من المسلسلات المشابهة له في دول الخليج، يتميز بحبكة درامية وطاقم خبير ومخرج يتقن عمله.

وذكر السناني أن العمل أتاح للشباب السعودي خارج حدود التمثيل، بالمشاركة في العمل بالتعاون من mbc أكاديمي، بحيث انضم لنا شباب كمساعد مخرج ومنفذ إنتاج وديكور، وكلهم خارج حدود الكاميرا وهذا يحسب للعمل أيضاً، والجيل الجديد مهم ولديهم نظرة مختلفة مراهن عليها، وكل جزء من العاصوف يستقطب موهوبين مهمين، كل في مجاله.

يذكر أن مسلسل العاصوف بالجزأين الأول والثاني كان لقي نجاحا باهرا، وتدور أحداث المسلسل حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال خمسة عقود من الزمان، حيث يرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض أفراد المجتمع.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ المخرج السوري مثنى صبح، وتأليف عبدالرحمن الوابلي، وبطولة ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وعبدالعزيز السيكرين وريماس منصور، وحبيب الحبيب.