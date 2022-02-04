هكذا تطور "خط البلدة" في السعودية.. مختص يشرح

ظلت وسيلة النقل "خط البلدة" على مدار 32 عاماً، تنقل الركاب داخل المدن السعودية عبر حافلات "الكوستر" بأشكالها وأحجامها المختلفة.

لكن تلك الوسيلة بدأت بالاختفاء قبل عدة سنوات، مع تطور وسائل النقل الحديثة وعدم قدرة "خط البلدة" على مواكبة الحداثة في النقل.

مادة اعلانية

وأوضح عضو اللجنة اللوجستية في الغرف السعودية، وعضو لجنة النقل في غرفة مكة المتخصص في قطاع النقل ماهر الرويزن لـ "العربية.نت" أن حافلات "الكوستر" أو ما يطلق عليها "خط البلدة" هي إحدى وسائل النقل القديمة اعتمد عليها السعوديون قبل أكثر من 32 عاماً، في تنقلاتهم حتى خلال موسم الحج.

كما قال إن "النقل والمواصلات داخل المدن شهدت تطورات متسارعة، حيث تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي عام 1978، لغرض نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن، وإلى خارج المملكة.

مشروع النقل العام الحديث

كذلك أشار الرويزن إلى أن مشروع النقل العام بالحافلات سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل من خلال التنوع في النقل.

وبيّن أنه من الركائز الرئيسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة، ولا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، لافتاً إلى أن النمو والازدهار اللذين يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى.

نمو الناتج الإجمالي

كما تنعكس المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ، إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

ومشروع النقل العام، يهدف إلى توفير خدمة نقل عام بالحافلات كذلك، الإسهام في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن وتقليل الازدحام المروري في الطرق كما سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة.