شاهد.. ماذا فعل سعودي مع سائح حتى عاد قاصداً المملكة؟

بعدما انتشر مقطع فيديو لسائح أجنبي يروي ما حدث معه في المملكة العربية السعودية من موقف جميل بطله شاب سعودي، جعله يعود لزيارتها مرة أخرى، أشاد وزير السياحة أحمد الخطيب بالواقعة.

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وأكد الخطيب أن تصرّف المواطن، محمد الغزاوي، المشرف تجاه سائح ورفقائه سيجعل المملكة من أهم الوجهات السياحية التي يأتي إليها العالم.

وكانت الحكاية بدأت بعد انتشار مقطع فيديو لسائح أجنبي روى فيه أنه عاد إلى المملكة بزيارة ثانية وتحديداً قصد نفس الفندق الذي نزل فيه المرة الأولى، بسبب موقف جميل وتصرف بادره به مواطن سعودي اسمه محمد.

"أفضل موظف هذا العام"

وظهر الأخير مع السائح الذي شرح أن محمد أقله ورفاقه في سيارته الخاصة لحضور اجتماع بعد أن تأخروا عن موعدهم.

وأضاف أن ما قام به الشاب يتجاوز التوقعات، وهو دليل على كرم الضيافة السعودي.

كما رأى أنه يجب أن يمنح هذا الموظف الشاب ويقصد (محمد) لقب "أفضل موظف هذا العام".

إلى ذلك، توجه وزير السياحة السعودي شاكراً المواطن محمد خريج كلية السياحة، على حفاوته وترحيبه بضيوف المملكة، ومثنياً على فعلته وتصرّفه مؤكداً على أنها ليست غريبة على عادات وتقاليد السعوديين وإكرامهم للضيف.

يذكر أن وزارة السياحة كانت أعلنت في أكتوبر الماضي أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية. وذكرت أن المملكة تلعب دوراً رائداً في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي.