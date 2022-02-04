.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بالصور.. وادٍ جنوب السعودية يضم قبوراً غريبة

  • الخط
قبور في وادي عياء

بالصور.. وادٍ جنوب السعودية يضم قبوراً غريبة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

يحتضن وادي عياء جنوب السعودية العديد من القصور الأثرية والحصون والقلاع التي تحتوي على قبور غريبة مزينة بحجارة المرو.

فقد أوضح المرشد السياحي المهتم بالتراث العمراني في عسير فهد آل مقبل لـ"العربية.نت" أن وادي عياء من المواقع السياحية المهمة لاحتوائِه على العديد من الحصون الشاهقة.

البازعي: قريبا مشروع لجمع الفنون الغنائية سينطلق من منطقة عسير السعودية البازعي: قريبا مشروع لجمع الفنون الغنائية سينطلق من منطقة عسير

وأضاف أن بعض تلك الحصون يصل ارتفاعها إلى 6 طوابق، ولعل أشهرها قصر حميران.

كما تنتشر على جنبات الوادي وقمم الجبال القلاع والحصون الحربية، التي تستخدم للدفاع عن النفس ومراقبة العدو.

أحد القبور في الوادي
أحد القبور في الوادي

وتفنن البناؤون في إخراج المباني بأشكال هندسية غاية في الإتقان والجمال كما زينوها بأحجار المرو البيضاء.

مزينة بأحجار المرو

وأشار إلى أن على جنبات الوادي تنتشر المقابر الجماعية، التي بنيت على سطح الأرض بأشكال مختلفة وملفتة للأنظار، حيث يصل بعضها إلى 4 طوابق مزينة بأحجار المرو وبأشكال هندسية مختلفة.

اشكال وزخارف
اشكال وزخارف

كذلك، قال إن الوادي كان يستخدم للمسكن و تخزين الحبوب والغذاء، والأغراض الشخصية، وتكون مواقع تلك القلاع قريبة من المزارع لتوفر الحماية كذلك للمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن الوادي يتميز بأشجار السدر العملاقة التي تقدر أعمارها بمئات السنين إضافة إلى أشجار النخيل والفواكه المحلية مثل الرمان والعنب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة الكهرباء في السودان تتفاقم.. ومزارعون يحذرون من خسارة الموسم الشتوي أزمة الكهرباء في السودان تتفاقم.. ومزارعون يحذرون من خسارة الموسم الشتوي
اكتشف المزيد