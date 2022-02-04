"جسر الملك فهد" يعلن تحديث الإجراءات.. تعرف إليها

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء أمس الخميس، تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة السعودية والقدوم إليها، ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 / 2 / 2022.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه يُشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

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كذلك، أشارت إلى أنه "يُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وأضافت مؤسسة جسر الملك فهد أن "الاشتراطات تتضمن أيضاً إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص "pcr" معتمد أو للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة العربية السعودية والقادمين إليها ابتداءً من يوم الأربعاء ١٤٤٣/٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٩م. pic.twitter.com/CO5krySXWV — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) February 3, 2022

ويُستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

كما، تابعت المؤسسة أنه يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.