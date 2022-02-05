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شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلب

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رابح صقر (أرشيفية)

شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلب

العربية.نت - نادية الفواز

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طمأن الفنان السعودي رابح صقر جمهوره على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.

ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" السبت ظهر فيه وهو يمارس رياضة المشي على جهاز السير الكهربائي في إحدى الصالات الرياضية.

كما أرفقه بتعليق قائلاً: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم".

كذلك أضاف: "أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب، طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، واجد أحبكم".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، طلب رابح صقر من جمهوره الوقوف بجانبه، لافتاً إلى أنه يمر بمرحلة صعبة واكتئاب شديد، بعد العملية التي أجراها مؤخراً في القلب.

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