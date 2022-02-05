الأميرة ريما تساند بعثة السعودية الأولمبية في بكين

"أفخر لأنني أشاهد أول فريق سعودي للأولمبياد الشتوي في حفل الافتتاح في بكين اليوم! يلهموننا بإثبات أنه لا يوجد حد للسعودية"، هكذا غردت سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، حين تواجدها في مدرجات الملعب لحفل افتتاح الأولمبياد المقامة في العاصمة الصينية "بكين".
وظهرت الأميرة ريما، وهي تقف في المدرجات، وتلوح بيدها للبعثة السعودية، فور دخولها إلى أرضية صالة الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة، في حين رفعت البعثة الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلام السعودية بأحجام مختلفة، وطافت بها في صالة الاحتفال.
في حين تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صور الأميرة التي أبدت الاحتفاء بالبعثة وحمل وسم #ريما_بنت_بندر_بن _سلطان مجموعة صور وفيديو لتحية سمو الأميرة للبعثه.
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