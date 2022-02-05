السعودية تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب

جددت السعودية، تأكيد التزامها الراسخ واهتمامها الشديد بمكافحة آفة الإرهاب، وانخراطها القوي مع الأمم المتحدة في هذا المجال، انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة للمملكة مع الأمم المتحدة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها يوم أمس، القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، أثناء الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العتيق: إن شراكة السعودية مع الأمم المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، تتمثّل في كون السعودية أكبر مساهم في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أسس عام 2011، فضلاً عن دورها الرائد في رئاسة المجلس الاستشاري للمركز، والدعم الذي تقدمه له لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المساعدة على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا المجال، والتي تضمنت في استعراضها السابع في يونيو 2021 عناصر مهمة مستمدة من أولويات الدول الأعضاء.

أفضل الممارسات

وأكد العتيق أن السعودية تعمل باستمرار على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و"اعتدال" (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تم التوقيع عليها في عام 2021، جاءت لتعزز هذه الشراكة التي ما فتئت تتعمق أكثر من خلال انخراط السعودية والمركز في وضع خطط عمل شاملة للأولويات الإقليمية.

وأضاف العتيق: تركز هذه الأولويات على تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وتنفيذ خطط العمل من خلال عقد ورش دولية، ومناقشة موضوعات مهمة تعتبرها المملكة العربية السعودية حاسمة في مكافحة الإرهاب، مثل إقامة الشراكات التي تركز على تطوير المشاريع والأنشطة المشتركة المتعلقة ببناء القدرات وأمن الحدود والأمن السيبراني، ومكافحة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتصدي لتمويل الإرهاب.

النهج الناعم

كما أوضح أن السعودية تدعم النهج الناعم في مكافحة الإرهاب، من خلال حملات التوعية، وإشراك الشباب وتعزيز التسامح ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أن السعودية تولي كذلك أهمية قصوى لتعزيز ثقافة السلام والحوار، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون واستدامة العلاقات، وهو ما ينعكس في الشراكة القائمة بين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات وتحالف الأمم المتحدة للحضارات في مجال تعزيز السلام والحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة، ودعم مبادرة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة لصياغة خطة عمل تهدف إلى حماية دور العبادة، ومواجهة الهجمات التي تتعرض لها أماكن العبادة والمصلين في جميع أنحاء العالم.