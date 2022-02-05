جداريات أوايسس.. تغذية بصرية لزوار موسم الرياض
تتميز منطقة "أوايسس" بطابعها العام الذي يستقطب الباحثين عن الهدوء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة للمدن
أضافت الرسومات الجدارية في "أوايسس" إحدى وجهات موسم الرياض، بُعدًا فنيًّا جديدًا في أنحاء المنطقة، إذ مثلت امتدادًا معاصرًا لفنون الرسم الجداري في كهوف المستوطنات البشرية القديمة.
وكما تُعد الرسوم الجدارية الحالية امتدادًا لرسومات الكهوف والجبال القديمة، تمثل الجداريات امتدادًا لفنون الرسم في"بوليفارد رياض سيتي" التي وثّقت جدارياتها نحو 16 مشهدًا جذابًا يحمل رموزًا فنية، وأبعادًا جمالية.
وتتميز الجداريات التي رسمتها الفنانة السعودية نورة بنت سعيدان في "أوايسس" بتعزيز مكانة الهوية المجتمعية والبيئية والفنية في موسم الرياض، عبر استخدام الزخارف المنوعة، وتحويلها لأشكال فنية وهندسية تمنح الزوار أحاسيس فريدة من خلال التصاميم والألوان والمعالجات الموضعية.
كما تعد "أوايسس" (Oasis) واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية في الموسم، افتُتحت في 4 ديسمبر 2021، وتستهدف عدة شرائح منها: العائلات والأفراد والبالغون وحديثو السن، وتعد ضمن الوجهات التي تستهدف الباحثين عن الهدوء الممتزج بالفخامة والتجربة الفاخرة.
وتتميز منطقة "أوايسس" بطابعها العام الذي يستقطب الباحثين عن الهدوء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة للمدن، إذ تتوفر في المنطقة تجربة الهدوء والفخامة بين كثبان النفود، مع تهيئة أجواء مريحة وفاخرة للزوار تمكنهم من الاستمتاع بفعاليات المنطقة والبقاء فيها لأطول مدة ممكنة.
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