قرية الكلادا.. وجهة سياحية واعدة جنوب الطائف

يحتضن وادي السياييل جنوب محافظة الطائف قرية الكلادا، إحدى أهم وأكبر القرى الأثرية في بني سعد. ويقال إن اسمها يعود إلى قبيلة كلدة، ومنهم خلدون ابن كلدة "أول من سكنها" والذي نسبت إليه القرية، وذاع اسمه بطبيب العرب واكتسب خبرة الممارسة في معرفة الدواء .

وتقع قرية الكلادا على جبل سميت باسمه في وسط وادي السياييل، وتمتاز بترابط مبانيها كونها نموذجاً معمارياً فريداً للعمارة الحجرية الصلبة الصماء، حيث يعتلي القرية حصنان دفاعيان، ومسجد في قلب القرية وساحة للاحتفال والاجتماعات الرسمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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مثال للترابط والتلاحم

كما شكلت هذه القرية في وادي السياييل مثالاً للترابط والتلاحم في العصر الذي أنشئت فيه على امتداد جبال بني سعد، وتقارب مبانيها بشكل فريد ميزت أهالي القرية عن غيرهم. إذ تنقسم المنازل لمساكن ومخازن للحبوب والغذاء وقاعات رئيسة للاجتماعات، ومدخلان رئيسان أحدهما يسمى السبيل الأعلى، والآخر السبيل الأسفل وكلاهما يؤديان إلى منازل قرية الكلادا.

وفي الخارج يحيط القرية الجبال الشاهقة محتضنة في أوديتها مزارع العنب والخوخ والمناظر الخلابة من أشجار طبيعية كالسدر والطلح والعرعر، واللمسات الفنية التي زينت حصونها الدفاعية من المرو الأبيض، والعناصر الثقافية التي عكست إبداع ساكنيها، حيث تعد بحصنيها البارزين متعدد الأدوار محل حماية لمجال التجارة وحماية القرية من أي هجوم مباغت قد يحدث.

إلى ذلك رصدت "واس" قرية الكلادا، التي تعد من القرى التاريخية الفريدة المقامة على قمم الجبال وتجسد إرث حضاري ومعماري لأهالي المنطقة وزوارها، وهي وجهة إضافية لهواة التصوير والمكتشفين، نظراً لاحتضانها مباني تاريخية، حافظت على جمالها وجسدت تراثها العمراني بعد مرور مئات السنين، ووجود عدد من المناحل أو ما يسمى السمط، والتي كان يعتمد عليها الأهالي آنذاك في استخراج العسل بأنواعه المختلفة ومواسمة المتنوعة للمتاجرة به.