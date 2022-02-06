بالصور.. فنان سعودي يتميّز برسم القلائد ولوحات "بصمة الإبهام"

بعد أن أثبت بصمته الفنية في الرسم على مساحة لا تتجاوز السنتمتر الواحد، وقع الفنان السعودي خالد ناضرة في حيرة الانتقاء بين الفن والهندسة، حيث إنه خريج كلية الهندسة الميكانيكية، لكنه اختار أخيراً التركيز على الفن.

وشرح ناضرة في حديث مع "العربية.نت" أنه تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية لكنه قرر أن يوجه كافة طاقاته للفنون بكافة أشكالها مما جعله على رأس مؤسسة مهتمة بالفنون تضم أكثر من 70 فنانا من أنحاء السعودية، ويتم من خلالها إقامة معارض وفعاليات وأنشطة فنية ودورات وورش ومبادرات في جميع أنحاء المملكة. وأكد أن هذه المؤسسة تقوم منذ 5 سنوات "بخلق موجة فنية" وبدعم تطور الأعمال الفنية والفنانين بكافة الأشكال وبتقديم مظلة فنية لدعم المواهب بشكل عام.





الفنان خالد ناضرة

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وأكد ناضرة أن "الفن بلا حدود وفضاءه واسع.. ولا يمكن أن تقيد الفنان بلوحة أو خامة ينتج عليها أعماله الفنية، فالفنان يمكن أن يصنع أعمالا فنية بأي شيء موجود أمامه".

وقد أثبت ناضرة امتلاكه موهبة فريدة من خلال الرسم على مساحات صغيرة بحجم بصمة الإبهام وأقل. وقد قرر أن يقدم أفكارا فنية جديدة وأن "يغرد خارج السرب قدر المستطاع" للتميز عن باقي الفنانين ولتجربة أساليب جديدة، مما ساهم في شهرته وفي إقبال الناس عليه.

وأكد ناضرة في حديثه لـ"العربية.نت" أنه يحب الرسم منذ طفولته وأنه تعلّم هذا الفن من والدته، وقد تدرّج في الرسم ودخل إلى مراكز عدة للموهوبين في طفولته. واعتبر أن سبب تميزه "هو الاستمرارية وتطوير الذات على مراحل"، موضحاً أنه في عام 2011 بدأ يمارس ويقرأ عن الفنون بشكل أكبر وبدأ يأخذ الموضوع بشكل جدي.

وكشف أن أقرب فن لقلبه هو الرسم الواقعي "وهو أساس الفنون، فالواقع هو مصدر الإلهام لكافة الفنون والمدارس الفنية"، حسب تعبيره.

كما تطرق إلى فكرة رسم القلائد، وهي مصدر دخله، شارحاً أنه يقوم بتحويل صور الأشخاص إلى عمل فني ثم يحوّل هذا الرسم على قلادة. وأوضح أن هذا الأمر هو "أفضل مصدر دخل" بالنسبة له، مما جعله يطور من أدائه في رسم البورتريه على مساحات صغيرة تناسب القلائد التي يحبها الناس ويقدمونها كهدايا.

ويرسم ناضرة باستخدام الألوان الزيتية والمائية والفحم وقلم الرصاص، وكذلك يقوم بالرسم بالماء والزيت وبالشكولاتة والقهوة والشاي والبودرة وغيرها من المواد، كما يجيد "الرسم المعكوس".