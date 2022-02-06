تفاصيل شتوية ساحرة في شاطئ هذه المدينة السعودية

بمشاهد مبهرة وأجواء شتوية ساحرة، ارتدت "الوجه" شمال غرب السعودية ثوب الجمال، نظير شواطئها المدهشة وطبيعتها الملائمة لهواة الصيد والغوص والسياحة، حيث أجبرت المصور الضوئي محمد الشريف بتوثيق تلك الجماليات في فصل الشتاء.

وأكد في حديثه لـ"العربية.نت" قائلا: تعتبر الوجه من أهم أماكن السياحة في السعودية خلال فصل الشتاء لأجوائها المعتدلة وشواطئها التي تعد من أكثر شواطئ البحر الأحمر بهاءًا وصفاءًا.











جمال الغروب في شاطئ الوجه شاطئ الوجه صخور جمالية على شواطئ الوجه على ظفاف شاطئ الوجه شاطء الوجه PHOTO-2022-02-06-16-58-40 (1)

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و أشارالشريف، أن "شواطئ الوجه من الأماكن المفضلة لهواة الغوص وعشاق صيد الأسماك، وبشكل خاص جراد البحر "الاستاكوزا" الذي تتميز به عن غيرها من الشواطئ، وتتميز الوجه بتعدد شواطئها، فهناك شاطئ خليج حواز وحويز، والذي يعتبر من أجمل الشواطئ في الوجه وأكبرها، حيث يبلغ طوله 6 كلم، كذلك شاطئ الهدية الموجود في القسم الجنوبي من المحافظة ويعد من أهم الأماكن السياحية، ويتميز بشاطئه الرملي بالإضافة إلى شاطئ الرصيفة فهو شاطئ صخري ورملي معاً، كما يوجد شاطئ خليج عنتر والذي يبلغ طوله ما نحو 3 كلم وهو محاط بهضاب عديدة و به أشجار الشورى.

معالم قديمة

وقال الشريف: "تشتهر الوجه بعدة معالم قديمة تعود لأزمان عديدة، ولذلك تكثر فيها القلاع الأثرية القديمة، مثل قلعة الوجه والتي يعود تاريخ تشييدها لعام 1957ميلادي، والتي تتميّز بموقعها الاستراتيجي والتي تشرف على ميناء الوجه، وأيضاً على السوق القديم الموجود في المدينة، كما أنه توجد قلعة الزريب وهي واحدة من الآثار التي ما زالت حتى يومنا هذا المبنية من الحجر.