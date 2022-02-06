السعودية.. دنيا ومرام تحصدان البرونزية ببطولة كأس العرب للتايكواندو

فازت لاعبة المنتخب السعودي للتايكواندو، دنيا أبوطالب، بالميدالية البرونزية بوزن 57 كغم، خلال مشاركتها في بطولة كأس العرب للتايكواندو 2022 المصنفة "G2". وأقيمت البطولة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك بها المنتخب السعودي للتايكوندو.

ونظم بطولة كأس العرب للتايكواندو 2022 والمصنفة "G2"، اتحاد الإمارات للتايكواندو بالتعاون مع الاتحاد العربي للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وأقيمت في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة خلال يومي 3 و4 فبراير الجاري.

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وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو العميد الركن شداد العمري "للعربية.نت" أن اللاعبة مرام اليحيا سيكون لها شأن كبير في الألعاب الدولية "ما يبعث لدينا التفاؤل في حصد الذهب الأولمبي"، وزاد "جميع اللاعبين السعوديين واللاعبات قادرون على ملامسة الذهب الأولمبي".

وأوضح أن المنتخب السعودي للتايكواندو نجح في تحقيق 6 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب للتايكواندو 2022 والمصنفة "G2"، حيث حقق اللاعب يزن بسيسي الميدالية البرونزية بوزن (48) كغم، وحصد اللاعب عبد الرحمن الشهراني الميدالية البرونزية بوزن (45) كغم، واللاعب فهد السميح الميدالية البرونزية بوزن (54) كغم، وحقق اللاعب أحمد المولد الفضية بوزن (80) كغم، كما فازت اللاعبة دنيا أبوطالب بالميدالية البرونزية بوزن (57) كغم.

كما خطفت مرام اليحيا الميدالية البرونزية بوزن (44) كغم ضمن مشاركتها في بطولة كأس العرب للتايكواندو 2022، وبذلك تصبح أول ناشئة سعودية تحقق إنجازا خارجيا في رياضة التايكواندو.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في بطولة كأس العرب للتايكواندو، 950 لاعبًا ولاعبة.

الجدير بالذكر أن اللاعبين المشاركين في البطولة العربية يمثلون 17 دولة عربية، علاوة على فريقين عربيين رغبا في المشاركة من أميركا والسويد، وافقت اللجنة المنظمة على مشاركتهما.