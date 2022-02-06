رحالة سعودي يوثق جماليات موقع السفينة الغارقة بـ"جزيرة الكنز"
المصور محمد الواهبي يوثق مكان تواجد السفينة الغارقة "جورجيوس جي" وكأنك تدخل إلى لوحة فنية عن جزيرة الكنز
بلغة الصورة يمكنك أن "تختصر آلاف الكلمات".. هذه الصورة التي جعلها الرحالة محمد الواهبي رفيقة له في كل رحلاته التي أراد أن تظل محفوظة في ذاكرته وذاكرة حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي آخر رحلاته استطاع الواهبي أن يلتقط صورا لمكان تواجد السفينة الغريقة "جورجيوس جي" وتوثيقها بصور احترافية وكأنك تدخل إلى لوحة فنية عن جزيرة الكنز.
وفي حديثه "للعربية.نت" أشار إلى أنه مولع بتصوير الطبيعة وتوثيق معالمها، وأنه قرر توثيق هذه اللوحة الضوئية لمكان وجود "جورجيوس جي"، وهي السفينة اليونانية التي جَنَحت قرب مدينة تبوك على شاطئ منطقة بئر الماشي بمحافظة حقل قرب الحدود الأردنية منذ 40 عاماً. وقال إن قصة هذه السفينة بدأت بكونها ناقلة شحن وحتى وقت جنوحها، وتم بناؤها في عام 1949م في إنجلترا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بـ3 سنوات، وتوالى ملاكٌ كُثر على السفينة وأسماء عدة حملتها إلى أن استقرت على اسم "جورجيوس جي".
وأضاف الواهبي أنه يقوم بقراءة كافة المعطيات السياحية عن أي مكان قبل أن يزوره ليقرر ماذا يريد أن يوثق في رحلاته، مبينا أنه قرأ الكثير عن هذه السفينة التي أراد أن يصل إليها ليوثق حالتها الآن على شواطئ حقل ليشاهد السفينة الغريقة.
وتابع أن أرشيفه الضوئي يضم آلاف الصور عن أهم معالم المملكة والمواقع الأثرية والمواقع المثيرة للدهشة.
-
إيران: ما زلنا بعيدين عن "توازن الالتزامات" في مفاوضات فييناأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أقر بحدوث "تقدم طفيف" في المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إيران
-
صندوق "تعليم ريت" يعلن تطوير مدرسة قائمة بـ 33.3 مليون ريالستضيف التوسعة 28 فصلا دراسيا ومناطق خدمات شركات
-
مئات الدواعش فروا من سجن الحسكة.. وبعضهم وصل لتركيابعض عناصر التنظيم يتوارون ضمن مناطق "قسد" سوريا
-
١
١
شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلبالسعودية 7,486 مشاهدة
-
٢
٢
الأميرة ريما تساند بعثة السعودية الأولمبية في بكينالسعودية 4,264 مشاهدة
-
٣
٣
قرية الكلادا.. وجهة سياحية واعدة جنوب الطائفالسعودية 1,488 مشاهدة
-
٤
٤
متطوعون ينظفون مغارة شهيرة في تبوك.. لهذا السببالسعودية 1,230 مشاهدة
-
٥
٥
السعودية تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهابالسعودية 617 مشاهدة
-
٦
٦
جداريات أوايسس.. تغذية بصرية لزوار موسم الرياضالسعودية 466 مشاهدة
-
١
١
بحضور ولي العهد.. امرأة تصدح باللهجة البدوية بحفل مهرجان الإبلالسعودية 90,670 مشاهدة
-
٢
٢
نجاة طفلة سعودية من موت محقق.. شاهد لحظة نزولها من حافلة المدرسةالسعودية 34,777 مشاهدة
-
٣
٣
تعرف على نشأة "العلم السعودي" وتطورات شكلهالسعودية 30,127 مشاهدة
-
٤
٤
بعد تغريدات مسيئة لوافد.. الموارد البشرية السعودية توضحالسعودية 29,772 مشاهدة
-
٥
٥
فزعة شاب سعودي تسحر سائحاً.. شاهد ماذا قال بعد عودتهالسعودية 27,929 مشاهدة
-
٦
٦
"جسر الملك فهد" يعلن تحديث الإجراءات.. تعرف إليهاالسعودية 20,045 مشاهدة
-
١
١
حكم نهائي إفريقيا.. رفض "الرشوة" وغيّرته فرنسارياضة 519 زائر
-
٢
٢
بعد حبس أنفاس العالم لـ5 أيام.. المغرب يستعد لتشييع الطفل ريانالمغرب العربي 244 زائر
-
٣
٣
مشهد مهيب.. جثة الطفل ريان خارج البئرالمغرب العربي 207 زائر
-
٤
٤
أشعلت سيجارة على مدرج مباراة فاشتهرت.. نائبة مصرية تعلقسوشيال ميديا 202 زائر
-
٥
٥
وفاة الطفل ريانالمغرب العربي 142 زائر
-
٦
٦
لتجنب لدغ البعوض.. ابتعدوا عن ارتداء هذه الألوان!علم 75 زائر