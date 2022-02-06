رحالة سعودي يوثق جماليات موقع السفينة الغارقة بـ"جزيرة الكنز"

بلغة الصورة يمكنك أن "تختصر آلاف الكلمات".. هذه الصورة التي جعلها الرحالة محمد الواهبي رفيقة له في كل رحلاته التي أراد أن تظل محفوظة في ذاكرته وذاكرة حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي آخر رحلاته استطاع الواهبي أن يلتقط صورا لمكان تواجد السفينة الغريقة "جورجيوس جي" وتوثيقها بصور احترافية وكأنك تدخل إلى لوحة فنية عن جزيرة الكنز.









وفي حديثه "للعربية.نت" أشار إلى أنه مولع بتصوير الطبيعة وتوثيق معالمها، وأنه قرر توثيق هذه اللوحة الضوئية لمكان وجود "جورجيوس جي"، وهي السفينة اليونانية التي جَنَحت قرب مدينة تبوك على شاطئ منطقة بئر الماشي بمحافظة حقل قرب الحدود الأردنية منذ 40 عاماً. وقال إن قصة هذه السفينة بدأت بكونها ناقلة شحن وحتى وقت جنوحها، وتم بناؤها في عام 1949م في إنجلترا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بـ3 سنوات، وتوالى ملاكٌ كُثر على السفينة وأسماء عدة حملتها إلى أن استقرت على اسم "جورجيوس جي".





وأضاف الواهبي أنه يقوم بقراءة كافة المعطيات السياحية عن أي مكان قبل أن يزوره ليقرر ماذا يريد أن يوثق في رحلاته، مبينا أنه قرأ الكثير عن هذه السفينة التي أراد أن يصل إليها ليوثق حالتها الآن على شواطئ حقل ليشاهد السفينة الغريقة.

وتابع أن أرشيفه الضوئي يضم آلاف الصور عن أهم معالم المملكة والمواقع الأثرية والمواقع المثيرة للدهشة.