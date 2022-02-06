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سفارة السعودية بالكويت توجه بتقديم نتائج فحص كورونا

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السفارة السعودية في الكويت
سفارة السعودية بالكويت

سفارة السعودية بالكويت توجه بتقديم نتائج فحص كورونا

أضافت السفارة: يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير

  العربية.نت - مريم الجابر 

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وجهت السفارة السعودية لدى الكويت تنويها هاما لرعاياها، بخصوص شروط العودة إلى المملكة في ظل جائحة كورونا.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة تنويها هاما قالت فيه: "تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

وأضافت السفارة: "يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".

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اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

ومنها اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وإلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

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