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سفارة السعودية بالمغرب تنعى الطفل ريان وتشيد بجهود السلطات المحلية

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تعبيرية

سفارة السعودية بالمغرب تنعى الطفل ريان وتشيد بجهود السلطات المحلية

وفاة الطفل ريان ضحية حـادث البئر بشفشاون المغربية بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه

العربية.نت - مريم الجابر

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نعت سفارة السعودية في المغرب، اليوم الأحد، وفاة الطفل ريان الذي توفي متأثرًا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

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وقدمت السفارة التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي في وفاة الطفل، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أمس السبت، وفاة الطفل ريان ضحية حـادث البئر بشفشاون المغربية بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه، فيما أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفيًا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء.

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