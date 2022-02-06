"بشرى سارة" من الصحة السعودية.. انخفاض منحنى إصابات كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن بُشرى سارة جديدة بشأن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات الوباء: "لاحظنا نزول منحنى إصابات كورونا في السعودية بعد مروره بانخفاض وتسارع ثم مرحلة تذبذب. ويتضح الآن أنه يتجه للأسفل، وهو معدل إيجابي".

وأوضح أن هذا التطور "ناتج عن معدل الفحوص اليومية التي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف، مسجلةً 7 أضعاف ما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن".

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وأكد العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة، وقد تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.7 مليون شخص، معتبراً أن "أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وقد أسهمت في خفض الحالات الحرجة" من الإصابة.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن "المتابعة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة". وتحدث عن اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر، مؤكداً أن هذا القرار يستثنى منه الفئات العمرية ممن هم دون الـ16 عاماً، بالإضافة للفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدد الشلهوب على أنه "على جميع القادمين إلى السعودية لزاماً تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يكون قد أجري في غضون 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها". ويستثنى من هذا الشرط من هم دون الـ8 أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.