أمير منطقة مكة يسلم عددا من سكان الأحياء العشوائية بجدة مساكنهم الجديدة

كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مشبب القحطاني، عن الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة لسكان الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها في جدة، شملت تقديم قرابة 69 ألف خدمة من أبرزها التسكين، والذي شمل 720 أسرة، ونقل العفش وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال والتطوع، واليوم تتواصل الجهود بتسليم الدفعة الأولى من الإسكان التنموي لــ 107 أسر، التي سوف تتوالى خلال العام الحالي 2022 لتصل إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

جاء ذلك خلال تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة، والتي سوف تصل بنهاية العام 2022م إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وأضاف القحطاني: انطلقت أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة، هذه المرحلة المهمة في تاريخ عروس البحر الأحمر، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالإنسان والعناية به، وفي هذا الصدد تضافرت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، وتحقيقاً لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين من أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء.

وختم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة كلمته بالقول: "إن ما نشهده اليوم يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة هذه البلاد بمواطنيها وحرصها على توفير حياة كريمة لهم تضمن توفير خدمات تتم من خلالها مراعاة متطلبات العصر، ولعلى هنا أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والتي تعمل على مدار الساعة للارتقاء بالمكان وخدمة الإنسان في هذه المنطقة تحت توجيهات سموكم الكريم".