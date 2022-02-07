المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات يتوج بدرع الزوجي لثماني كرات

توج المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات بدرع بطولة الزوجي لثماني كرات بعد أن حقق المركز الأول في ختام بطولة مصر الدولية للبلياردو والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بأكاديمية البلياردو بإستاد القاهرة الدولي.

ومثل الفريق السعودي في هذه المنافسة اللاعبتان نجلاء النعيمي وسهراب شكري، وفي ذات البطولة حققت اللاعبة السعودية ندى الزهراني المركز الثاني في منافسات الفردي لثماني كرات، بينما حققت زميلتها لارا الزنان المركز الرابع، واللاعبة السعودية الواعدة آلاء الحلوة المركز الخامس في نفس المسابقة.

مادة اعلانية

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري "للعربية.نت" على زيادة التطور في الرياضة النسائية في المملكة بسبب التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الاهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة عبر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وقال: "كل هذا الحراك يصب في مصلحة المرأة السعودية وينعكس بالإيجاب على شابات الوطن وعلى المجتمع بشكل عام في ظل الدعم والاهتمام والتوجيهات من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي للاتحادات الرياضية" .

وأبدى الشمري سعادته حيال مشاركة المنتخب السعودي للسيدات في هذه البطولة والتي حقق خلالها العديد من المكاسب من خلال الإعداد الجيد للبطولات المقبلة خصوصاً انها المشاركة الأولى خارجياً للمنتخب.