لفتة وفاء لتخليد ذكرى تشكيلي سعودي بفيلم وثائقي

في لفتة نبيلة، قررت مجموعة فناني المنطقة الشرقية، تقديم فيلم وثائقي تخليداً لذكرى مسيرة الفنان التشكيلي محمد الحمران، حمل عنوان "حلم لم يكتمل" تناول مسيرته ومنجزاته الفنية، في حبكة درامية عالية، رصدت جوانب فنية وإدارية وإنسانية منذ بداياته الفنية حتى وفاته. وأضافوا أنها فكرة تفاعلية للتعبير عن وفائهم لما كان يحلم به الفنان الراحل ويصبو إلى تحقيقه في حياته.











35 دقيقة تروي مسيرة فنية نابضة

واستعرض الفيلم، الذي عُرض على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالدمام، خلال 35 دقيقة، العديد من محطات الفنان عبر أرشيف كبير من الصور والفيديوهات المصاحبة لحديث مجموعة من أصدقاء الفنان الراحل.

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واستهلت الاحتفالية الوفائية للراحل الحمران بأمسية شعرية بعنوان "نبض"، شارك فيها الشعراء شفيق العبادي وحبيب المعاتيق، وقدمهما الشاعر فريد النمر.









مبادرة إنسانية تحمل مشاعر نبيلة

ورسمت الأمسية للشعراء لوحات ناطقة بالكلمات في فضاء المسرح، واستذكروا الراحل بالشجن وأعذب الكلمات، بعد ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان "ذخيرة الأصدقاء" للأخوين سعيد وحسن الجيراني.

من جهتها، أفادت الفنانة فاطمة النمر متحدثة لـ"العربية.نت" بأنه تم افتتاح معرض الفنان السعودي الراحل محمد الحمران، والذي نظمته جماعة الفن التشكيلي بالقطيف، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف وجمعية الثقافة والفنون بالدمام، مؤكدة أن المعرض يحمل أهدافاً نبيلة، وذلك تكريماً لكل الأدوار المميزة التي قدمها محمد الإنسان والفنان وأثره البالغ في مسيرة جماعة الفن التشكيلي بالقطيف، مشيرة إلى أن اللوحات التي زينت المعرض بلغت 98 لوحة للراحل محمد الحمران.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف أمين الزهيري لـ"العربية. نت": إن الشراكة تبلورت في عمل جميل ومبادرة إنسانية قام بها فنانو المنطقة، موجهاً شكره لجميع من ساهم في إخراج المعرض بالصورة اللائقة.

وشكر الزهيري جمعية الثقافة والفنون لاحتضانهم في المسرح لتقديم فيلم وثائقي عن المرحوم محمد الحمران وأمسية شعرية.

انتصر مرتين في صراعه مع السرطان

يذكر أن الفنان المرحوم محمد الحمران هو فنان تشكيلي سعودي يسكن القطيف بالمنطقة الشرقية يجيد الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك الرسم. وانطلق بتجربته محلقاً في عدة دول عربية منها مصر وقطر وعمان، حتى أعلن خبر إصابته بمرض السرطان عام 2019 ليدخل في مرحلة جديدة ساهمت في الحد من مزاولة فنه وإبداعه، وعاش تجربة قاسية مع المرض انتصر فيها مرتين إلى أن اختاره الله إلى جواره.