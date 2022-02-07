الشطرنج.. لعبة تجتذب السعوديين
تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج عام 2017 أحدث نقلة نوعية للعبة في المملكة
"طاق طاق طاقية .. رن رن يا جرس"، بهذه الأهزوجة كان يجتمع أبناء الأحياء في السعودية سابقاً ليقضوا وقت فراغهم في ممارسة الألعاب الشعبية.
وفي سجال بين الماضي والحاضر حول الألعاب التي يمارسها السعوديون، انتشرت مؤخرا منافسات لعبة الشطرنج.
واستهوت لعبة الشطرنج الكبار والصغار لسهولة تأديتها وبساطتها وبثها روح الحماسة والمنافسة والتسلية، واعتمادها بشكل رئيسي على المهارات الفكرية وقوة التركيز.
وأوضح لاعب المنتخب السعودي للشطرنج ومنظم دولي عبدالله السليمي لـ "العربية.نت" أن "الشطرنج لعبة نفسية وانفعالية وذهنية".
وقال إن تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج عام 2017 أحدث نقلة نوعية للعبة في المملكة، من حيث إقامة المسابقات المحلية والدولية للكبار والصغار على حد سواء.
وكانت من أبرز تلك النشاطات إقامة بطولة كأس العالم بمسمى بطولة الملك سلمان على ٣ نسخ، وكانت أول نسخة في الرياض ٢٠١٧ والنسخة التي تليها في سانت بطرسبرغ ٢٠١٨ ، وآخر نسخة في موسكو ٢٠١٩.
ولفت إلى أن اللعبة استهوت الكثير من السعوديين كباراً وصغاراً ليقيموا المنافسات سواء في المقاهي أو الصالات الرياضية.
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