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وزير الثقافة السعودي يدعم المجموعة السادسة للابتعاث: بالتوفيق سفراء الثقافة

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وزير الثقافة السعودي
وزير الثقافة السعودي
السعودية

وزير الثقافة السعودي يدعم المجموعة السادسة للابتعاث: بالتوفيق سفراء الثقافة

القرار شمل 35 طالباً وطالبة من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43% ونسبة الطالبات 57%، منهم 80% لدرجة البكالوريوس، و20 % لدرجة الماجستير

العربية .نت - نادية الفواز  

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علق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود في حسابه الرسمي على تويتر بعبارات داعمة للمبتعثين بعد صدور قرارات ابتعاث المجموعة السادسة وكتب: "بالتوفيق سفراء الثقافة".

وأعلنت وزارة الثقافة السعودية، اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن صدور قرارات ابتعاث للمجموعة السادسة من طلبة وطالبات برنامج "الابتعاث الثقافي"، التي شملت 35 طالباً وطالبة من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43 % ونسبة الطالبات 57 %، منهم 80 % لدرجة البكالوريوس، و20 % لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة السادسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والموسيقى وتصميم الأزياء، وذلك في عدد من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة.

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ومن هذه المعاهد والجامعات: جامعة أستراليا الوطنية، وكلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وجامعة دورهام، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة كوين ماري لندن، وجامعة فرجينيا كومنولث، ومعهد الطهي في أميركا.

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