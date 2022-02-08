بالصور.. فنان سعودي يوثق جمال العمارة في الحرم المكي

وثّق المصور السعودي، عبد العزيز الذبياني، أهم المعالم الجمالية في الحرم المكي الشريف في مجموعة مميزة من الصور، والتي تضم الفوانيس والنقوش.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت" أنه يحرص على التقاط الصور الجمالية للحرم المكي الشريف وإبراز جَمال العَمارة الإسلامية، واللحظات الروحانية، والتي تعتبر هاجسا لكل مصور يزور هذه البقعة الطاهرة.

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وقال إن هناك تنافساً كبيراً بين المصورين لتوثيق اللحظات والمشاعر وخشوع الطائفين من كل الألوان وبمختلف اللغات في موسمي رمضان والحج.

كما أشار إلى أن هذا دافع كبير يجعله يستمر في الإبداع والخروج بأفكار وصور أكثر جمالية واحترافية تعبر عن العشق لتفاصيل الفن الإسلامي العريق الذي يجمل زوايا الحرم، وإظهار روعة الزخارف والنقوش الإسلامية التي تمازجت مع الضوء والظل والعناصر البشرية.

وعن جَمال العَمارة الإسلامية في المسجد الحرام أكد الذبياني أن المسجد الحرام يحظى بالعناية والاهتمام الكبير، حيث تُجمل النصوص القرآنية والزخارف الهندسية جدرانه وأسقفه وأروقته والتي تعطي طابعاً دينياً وروحانياً.

كما أكد أن وجود الثريات بجميع أحجامها وأشكالها المنتشرة بشكل كبير في أرجاء المسجد الحرام، والمستوحاة من فنون العمارة الإسلامية يبعث في النفس البهجة عند النظر إليها والتمعن في تفاصيلها الدقيقة.





وأضاف أن من الجماليات فوانيس حجر إسماعيل وتصميمها على شكل فانوس بقاعدة عريضة مثبتة على القوس الخرساني لحجر النبي إسماعيل المسمى "بالحطيم" البالغ عدده ثلاثة ويصل ارتفاع كل منها إلى أكثر من متر، ويعلو الفانوس هلال يحاكي الجزء العلوي منارات المسجد الحرام.













كذلك قال إن المآذن التي يبلغ ارتفاع الواحدة منها حوالي 89 متراً، تقسم إلى خمسة أجزاء وهي القاعدة، والشرفة الأولى، وعصب المئذنة، والشرفة الثانية، والغطاء.