بطرق مبتكرة.. قصة 250 سعوديا يقدمون الخدمات الصحية

يقدم 250 سعودياً في مكة المكرمة الخدمات التطوعية والتوعوية الصحية بطرق مبتكرة، معتمدين على الترفية. فتجدهم كخلية نحل حيث يقوم أحدهم بقياس الضغط لأحد الأشخاص، بينما آخر يتطوع لأخذ قياس السكر، فيما آخرون يقوموا بتوعية الأشخاص بالإجراءات الاحترازية.

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وفي هذا الشأن، قال مازن صالح الهيج قائد فريق صحي التطوعي بمكة المكرمة، للعربية.نت: "الفريق يهتم بنشر الرسائل التوعوية الصحية بطرق مبتكرة وجديدة وتعتمد على الترفيه، لكي تصل رسالتنا للمتلقي وكذلك إظهار جزء من الجهود الإيجابية التي تقوم بها وزارة الصحة والمتمثلة في التوعية الصحية وأهميتها لكافة أفراد المجتمع بجميع فئاته المختلفة".

كما قال تأسس الفريق عام 1434 هجرية حيث بدأ الفريق بستة أعضاء فقط، والآن ولله الحمد يضم الفريق أكثر من 250 عضوا بعدد من المجالات المختلفة، ومن مختلف مستشفيات ومراكز صحية بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك طلاب وطالبات جامعة أم القرى.





وتابع قائلاً من الخدمات الصحية التطوعية التي نقوم بها قياس السكر والضغط، وقياس الوزن والطول، بالإضافة إلى محاضرات ودورات عن الاسعافات الأولية خاصة في ظل وجود كفاءات من المدربين والمدربات بالفريق وتوعية أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، والمشاركة في حملات التطعيم الموسمي والعديد من الخدمات الصحية.





كما أوضح أن الفريق وقع عقد شراكة مجتمعية مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن طريق قسم المشاركة المجتمعية والإدارة الإشرافية للتطوع الصحي.

وأشار إلى أن من أهم وأبرز مشاركات وإنجازات الفريق هي الحصول على المركز الأول على منطقة مكة المكرمة في مسابقة مشروع تعظيم البلد الحرام، والمشاركة في تنظيم فعالية قافلة أبناء الشهداء واستضافة أسر وأبناء الشهداء لمدة أربعة أيام متتالية خلال شهر رمضان المبارك الماضي، والمشاركة بملتقى التطوع بالقصيم والمشاركة في تنظيم التطعيم الموسمي، بالإضافة المشاركة مع جمعية كفى وجمعية مراكز الأحياء وغيرها من الأنشطة والبرامج.