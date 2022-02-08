لأول مرة.. الفنانة العالمية أليشيا كيز في مهرجان العلا

مع انتهاء مهرجان شتاء طنطورة يوم 12 فبراير المقبل وبداية مهرجان فنون العلا الأول، تستعد العلا لاستقبال أضخم فعالياتها خلال الموسم الحالي للحظات العلا.

ومع النجاحات السابقة لمهرجان شتاء طنطورة في نسختيه السابقتين، قدمت العلا موسم هذا العام تحت مظلة جديدة للفعاليات باسم لحظات العلا.

مادة اعلانية

فقد قدمت أربعة مهرجانات مميزة، كان شتاء طنطورة أولها، حيث قدم مزيجاً مثيراً من الأنشطة الموسيقية والثقافية والفروسية، حيث يختتم فعالياته بإقامة النسخة الثانية والمثيرة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022 في 11 و12 فبراير.

ويتزامن مع انتهاء شتاء طنطورة، بداية فعاليات مهرجان فنون العلا يوم 11 فبراير، مع الافتتاح العام لمعرض صحراء X العلا 2022 ومعرض الفن المعاصر "ما يبقى في الأعماق"، وانطلاق مهرجان العلا للفنون المسرحية يوم 13 فبراير.

النجمة العالمية أليشيا كيز

كما يزين ما بين المهرجانين ظهور النجمة العالمية أليشيا كيز يوم 11 فبراير في قاعة مرايا بحفلها الأول في المملكة والعلا تحت عنوان "ليلة واحدة فقط" ضمن جولة تسويق ألبومها الجديد "كيز" خلال حفل خاص مقدم من شركة "جود إنتنشنز".

وسيكون هذا الحفل الأول للفنانة في العلا، أرض الفنون والثقافة، في ليلة تسطع فيها النجوم في سماء العلا.

كما ستستضيف الفنانة أليشيا حوارا حصريا مع سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، بعنوان "Women to Women" في تاريخ 12 فبراير.

وسيستضيف مهرجان العلا للفنون المسرحية الزوار والسكان المحليين في الفترة من 13 فبراير إلى 22 فبراير 2022، حيث سيقام المهرجان على طرق قرية الجديدة بالعلا مع مزيج من الفنانين العالميين والمحليين.

كما أن هناك أكثر من 15 تجربة طعام جديدة متاحة للزوار لتجديد طاقتهم والعودة لتجربة الأحداث الفنية الجديدة في العلا، من طعام المزرعة، إلى مطعم أنيق في الواحة إلى تناول طعام شهي على قمم الجبال مع إطلالات مذهلة على العلا.

بينما تشمل تجارب المغامرات الجديدة حبل الزيبلاين الجديد والهليكوبتر والانزلاق على الجبال وتجربة فيا فيراتا وهاموك الوادي.

بطولة ريتشارد ميل العلا

في موازاة ذلك، تقام بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو.

وسيتمكن عشاق ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيول بالاستمتاع بمشاهدة بطولة البولو المنظمة الوحيدة في العالم التي تقام في الصحراء، وستقام في الملعب المجهز خصيصاً لهذه البطولة المميزة.

كذلك، تستقبل العلا محبي الفن من جميع أنحاء العالم في معرض صحراء X العلا 2022 المتخصص بالفنون المحاكية للطبيعة والذي يقام بشكل دوري في العلا.





وسيعود معرض هذا العام تحت مسمى "سراب"، حيث يستوحي أفكاره من السراب والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء وثقافتها.

أما معرض "ما يبقى في الأعماق" لمقتنية الأعمال الفنية السعودية بسمة السليمان يجمع أعمالًا من العقدين الماضيين لبعض أهم الفنانين في المملكة العربية السعودية.





كما تستضيف العلا المعرض العالمي "كورتونا أون ذا موف" بمشاركة 19 مصوراً من المملكة ودول العالم، بدءاً من 9 فبراير وحتى 31 مارس 2022.

ويعرف معرض "كورتونا أون ذا موف" عالمياً بتركيزه على القصص البصرية المرتبطة بالبشر والاحتفال بالإبداع من خلال الصور