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السعودية.. إطلاق أول برنامج للزمالة في القطاع الترفيهي

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موسم الرياض .
موسم الرياض

السعودية.. إطلاق أول برنامج للزمالة في القطاع الترفيهي

العربية. نت - نادية الفواز 

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ضمن برامجها لمبادرة صُناع السعادة، أطلقت الهيئة العامة للترفيه أول برنامج زمالة في القطاع الترفيهي بالمملكة العربية السعودية بثلاثة مسارات، من خلال ابتعاث عدد من المتدربين خارجياً لجامعات عالمية، وشركات رائدة، والتعاون مع أبرز القادة المحليين والعالميين للارتقاء بخدمات القطاع، ورفع مستوياته لأفضل المعايير العالمية الحديثة.

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وتتمثل مسارات البرنامج في "الفعاليات الترفيهية" الشاملة لمهام التنظيم والتنسيق والتنفيذ، إضافة إلى تصميم الفعاليات لمختلف الفئات المستهدفة، والقيام بأعمال تشغيلها وإدارتها.

كما تشمل المسارات "الوجهات الترفيهية" من خلال تفعيل التجارب الترفيهية وإدارة وتشغيل تلك المواقع وزوارها، وانتهاء بمسار "الترفيه الإلكتروني" المعني بتصميم فعاليات تلك الألعاب وتنسيق وتشغيل المسابقات والبطولات ومعارض الألعاب.

شهادات وتراخيص

ويعمل برنامج الزمالة على رفد المستهدفين بأحدث الآليات المتبعة في تنظيم وتنسيق المهرجانات الترفيهية والموسيقية المحلية والعالمية، وتفعيل التجارب الترفيهية أسوة بما يعيشه زوار موسم الرياض في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى أبرز المناطق الترفيهية للموسم.

كذلك يحظى المتدربون في البرنامج بشهادات وتراخيص معترف بها عالمياً في قطاع الترفيه ومجالاته المختلفة التي يشكل موسم الرياض أحد أبرز نماذجها على المستويين المحلي والإقليمي.

وتتراوح مدة البرنامج ما بين 6-9 أشهر، تقدم فيها للمستهدفين مصاريف الإقامة والسفر والمواصلات خلال فترة تدريبهم الدولي؛ لتمكينهم من التفرغ التام والاستفادة الكاملة من المواد التدريبية التي يشملها البرنامج في جميع مساراته التي تشمل أهم وأبرز المجالات الترفيهية.

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