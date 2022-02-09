الأخضر بديلا للأحمر.. 12 ألف سجادة جديدة بالمسجد النبوي

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بسجاد أخضر جديد.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، 12 ألف سجادة من نوع "الأكريلك" في ساحات المسجد النبوي الشريف تم تصنيعها محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم، لينعم الزوار والمصلون بالراحة عند توافدهم إلى المسجد النبوي الشريف.

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كما يتميز السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، إضافة إلى ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، كما تم تضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل (RFID) التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي "باركود" الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

ويقدر وزن الوبر لخيوط الأكريلك الخالص بـ 4000 غرام/ متر مربع، بينما ارتفاع خيوط الوبر يصل 14 مليمتر، فيما إجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل 16 مليمتر. و575 ألف عقدة في المتر المربع بينما يصل عدد خيوط الوبرة في الاتجاه العرضي لكل عشرة سم يقدّر بـ 115 خيطا، كما يبلغ عدد خيوط الوبرة في الاتجاه الطولي لكل عشرة سم يقدّر بـ 52.5 خيط.